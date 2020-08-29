Lyon x Wolfsburg: confira tudo sobre a final da Champions feminina

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Assim como a final da Liga dos Campeões no último final de semana, a Champions feminina também traz um finalista alemão e um finalista francês. Neste domingo, às 15h (horário de Brasília), no estádio de San Sebastián, na Espanha, Wolfsburg e Lyon se encontram para a grande final do torneio europeu.

Essa decisão se repetirá pela quarta vez na história, com duas vitórias para as francesas (em 2015/16 e 2017/18), que ainda foram responsáveis por quatro eliminações do Wolfsburg nas últimas quatro temporadas no torneio. A outra vitória é das alemãs (em 2012/13), que ainda venceram a competição mais uma vez, na temporada de 2013/14.

O Lyon é o melhor time feminino de futebol da atualidade, em primeiro no ranking da UEFA. Essa será sua nona final em 11 anos e a equipe vai em busca de seu sétimo título, o quinto consecutivo. Vale lembrar, ainda, que a equipe francesa não perde desde 31 de maio de 2018, em jogo contra o PSG. A provável escalação do Lyon tem: Bouhaddi; Bronze, Buchanan, Renard, Bacha; Gunnarsdóttir, Kumagai; Cascarino, Marozsán, Majri; Taylor, sob comando do treinador Jean-Luc Vasser. A artilheira Ada Hegerberg, com nove tentos marcados, se recupera de lesão.

Do outro lado, o Wolfsburg não perde há 40 jogos, desde março de 2019, contra o próprio Lyon, nas quartas de final da Champions daquela temporada, e, no ranking da UEFA, é o segundo colocado.