Lyon x West Ham: onde assistir, horário e escalações do jogo da Europa League

Chegou a hora de conhecermos os semifinalistas da Uefa Europa League. Nesta quinta-feira, na França, Lyon e West Ham se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final, após empate em 1 a 1 na ida. O jogo acontece no Groupama Stadium, às 16h (de Brasília).LYONDepois de fazer uma grande campanha na fase de grupos, com cinco vitórias e apenas um empate, o Lyon tenta voltar aos anos dourados do início do século, quando foi dominante na França. Jogando em casa, com o apoio de seu torcedor, o time de Peter Bosz avança com vitória simples.
WEST HAMFazendo boa temporada no Campeonato Inglês, brigando por uma vaga na próxima edição da Champions League, o West Ham agora vira a chave para tentar se garantir entre os quatro melhores da segunda competição mais importante da Europa.
Lyon x West HamEuropa LeagueQuartas de final - VoltaData e horário: 14/04/2022, às 16h (de Brasília)Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)Árbitro: Sandro Schärer (SUI)Assistentes: Bekim Zogaj (SUI) e Jan Köbeli (SUI)Transmissão: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS TIMES
LYON (Técnico: Peter Bosz)Pollersbeck (Anthony Lopes); Malo Gusto, Lukeba, Boateng e Emerson Palmieri; Reine-Adélaïde (Aouar), Thiago Mendes (Ndombélé), Faivre, Lucas Paquetá e Toko Ekambi; Dembélé.
Desfalques: Caqueret, Cherki e Diomandé (lesionados); Anthony Lopes (dúvida).
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Aréola; Johnson (Coufal), Dawson, Diop e Masuaku; Declan Rice, Soucek, Bowen, Fornals e Benrahma (Lanzini); Michail Antonio.
Desfalques: Ogbonna (lesionados); Cresswell (suspenso); Dawson e Zouma (dúvidas).