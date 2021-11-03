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Lyon x Sparta Praga: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Europa League

Lyon pode conquistar classificação direta às oitavas de final da competição caso consiga fazer o dever de casa e obter nova vitória sobre o clube da República Tcheca...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 12:14

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 12:14

Crédito: MICHAL CIZEK / AFP
O Lyon recebe o Sparta Praga nesta quinta-feira, às 14h45 (horário de Brasília), pela 4ª rodada da Europa League. O clube francês está na liderança do Grupo A com 100% de aproveitamento e pode conquistar uma classificação antecipada para as oitavas de final do torneio em caso de vitória.Força máxima
- Queremos vencer e colocaremos os melhores jogadores possíveis nesta partida. Não podemos começar perdendo o jogo, como aconteceu em Praga. Temos que estar bem e 100% desde o início - ressaltou Peter Bosz, técnico do Lyon.
> Veja a tabela da Europa League
Ainda na briga
O Sparta Praga possui cinco pontos a menos que o Lyon, mas uma vitória iria aproximar as duas equipes na classificação. No entanto, o clube do leste europeu irá se manter na briga por uma classificação ao mata-mata contra as equipes que vierem da Champions League caso consiga confirmar a vice-liderança.
FICHA TÉCNICA:Lyon x Sparta Praga
Data e horário: 4/11/2021, às 14h45 (de Brasília)Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LYON (Técnico: Peter Bosz)Lopes; Dubois, Silva, Diomande e Emerson; Caqueret e Bruno Guimarães; Cherki, Aouar e Paquetá; Kadewere
Desfalques: Jeff Reine-Adelaide e Moussa Dembele (machucados). Malo Gusto (suspenso)
SPARTA PRAGA (Técnico: Pavel Vrba)Nita; Wiesner, Panak, Celustka e Hancko; Sacek e Pavelka; Pesek, Hlozek e Haraslin; Minchev
Desfalques: Lukas Julis, Filip Soucek, Casper Hojer e Ladislav Krejci (machucados)

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