Lyon x Saint-Étienne: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

O Lyon recebe o Saint-Étienne nesta sexta-feira, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. A equipe de Peter Bosz espera encontrar sua segunda vitória consecutiva na Ligue 1, enquanto o adversário se encontra na lanterna do torneio e em situação muito complicada.CLÁSSICO É CLÁSSICO- Um clássico é sempre especial. No primeiro turno, o Saint-Étienne já estava em crise e nós empatamos quando deveríamos ter vencido. Esse é o jogo mais importante da temporada para os torcedores e temos que tomar melhores decisões na área - afirmou Peter Bosz, técnico do Lyon.
CAMPANHA DECEPCIONANTEEmbora tenha um jogo atrasado por fazer, o Lyon decepciona no Campeonato Francês. A equipe do comandante alemão tem muita qualidade no elenco, mas soma apenas sete vitórias, enquanto acumula oito empates após 20 partidas. Com isso, o clube se encontra na 11ª colocação, sendo nove pontos atrás da zona de classificação para a Champions League.
FICHA TÉCNICA:Lyon x Saint-Étienne
Data e horário: 21/1/2022, às 17h (de Brasília)Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LYON (Técnico: Peter Bosz)Lopes; Lukeba, Boateng e Da Silva; Dubois, Guimarães, Caqueret e Henrique; Paquetá, Aouar e Dembélé
Desfalques: Emerson Palmieri (machucado). Tino Kadewere, Islam Slimani e Karl Toko Ekambi (Copa Africana de Nações)
SAINT-ÉTIENNE (Técnico: Pascal Dupraz)Bernardoni; Macon, Nade, Kolodziejczak, Bakayoko e Silva; Thioub, Youssouf, Camara e Aouchiche; Boudebouz
Desfalques: Arnaud Nordin, Etienne Green, e Romain Hamouma (machucados). Harold Moukoudi, Saidou Sow, Yvan Neyou, Denis Bouanga e Khazri (Copa Africana de Nações)