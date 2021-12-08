Lyon x Rangers: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa

Com 100% de aproveitamento após cinco rodadas, o Lyon recebe o Rangers nesta quinta-feira, às 14h45 (horário de Brasília), pela Liga Europa. Enquanto os franceses já estão garantidos nas oitavas de final, os escoceces buscam pontuar e se garantir na próxima fase do torneio e encarar um adversário que venha da Champions League.BUSCANDO CONFIANÇA- Podemos vencer o sexto jogo consecutivo na Europa League e queremos esse recorde. Pode dar confiança ao time. Vamos fazer alterações na equipe titular, mas precisamos ganhar pelos torcedores que também estarão no estádio. Espero poder mostrar que somos capazes de vencer partidas jogando de forma equilibrada - disse Peter Bosz, técnico do Lyon.
SITUAÇÃO PREOCUPANTEEnquanto o Lyon nada de braçadas na Liga Europa, a situação no Campeonato Francês é muito abaixo das expectativas. Apesar de ter um jogo a menos, a equipe de Peter Bosz ocupa apenas a 12ª colocação e está de olho no confronto direto contra o Lille, no próximo domingo.
FICHA TÉCNICA:Lyon x Rangers
Data e horário: 9/12/2021, às 14h45 (de Brasília)Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LYON (Técnico: Peter Bosz)Lopes; Gusto, Da Silva, Lukeba e Henrique; Cherki, Caqueret, Keita e Kadewere; Dembélé e Slimani
Desfalques: Sinaly Diomande, Jason Denayer, Leo Dubois, Lenny Pintor e Jeff Reine-Adelaide (machucados)
RANGERS (Técnico: Giovanni van Bronckhorst)McGregor; Patterson, Goldson, Bassey e Barisic; Lundstram, Davis e Kamara; Aribo, Roofe e Hagi
Desfalques: Filip Helander, Nnamdi Ofoborh e Leon Balogun (machucados)