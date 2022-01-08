Lyon x PSG: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Neste domingo, o Paris Saint-Germain visita o Lyon pela 20ª rodada do Campeonato Francês. Sem Messi, que ainda se recupera do Covid-19, a equipe comandada por Pochettino vai em busca de uma vitória para seguir isolado no topo da tabela. O confronto, no Parc Olympique Lyonnais, está marcado para às 16h45.> Confira a tabela do Campeonato Francês

LYONA equipe não se encontra em uma boa fase e não vence há cinco jogos. O Lyon também não faz um bom campeonato francês e está apenas na 13ª colocação, com 24 pontos. Em casa, o time busca uma vitória contra o líder isolado da competição para poder avançar na tabela.

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PSGO Paris Saint-Germain tem vários desfalques pelo Covid-19, entre eles, Messi. O técnico Pochettino também não conta com Neymar, que se recupera de lesão no tornozelo. A equipe joga fora de casa para ampliar a vantagem de 10 pontos que possui na liderança do campeonato.FICHA TÉCNICA

Lyon x PSGCampeonato Francês - 20ª rodada

Data e horário: 09/01/2022, às 16h45Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LYON (Técnico: Peter Bosz)Lopes; Dubois, Boateng, Lukeba e Emerson;Caqueret e Bruno Guimarães; Cherki, Paquetá, Aouar; Dembele.

PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Dagba, Marquinhos,Sergio Ramos, Bernat; Michut, Verratti, Herrera; Wijnaldum, Icardi, Mbappe.

Desfalques: Di Maria, Draxler, Danilo, Kurzawa, Donnarumma e Messi (coronavírus); Neymar e Letellier (lesão).