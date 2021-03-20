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futebol

Lyon x PSG: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

Com transmissão ao vivo e com imagens do LANCE!, PSG visita o Lyon, de Lucas Paquetá, neste domingo. Recuperado de lesão, Neymar vai para o jogo, mas começa no banco
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Publicado em 20 de Março de 2021 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2021 às 15:45
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Tem bola rolando na França e também no LANCE! neste domingo. Pela 30ª rodada do Campeonato Francês, o Lyon recebe Paris Saint-Germain num duelo do terceiro contra o segundo colocado, respectivamente. O jogo acontece às 17h (de Brasília), no Parc OL, e terá transmissão do L! em lance.com.br.
+ Veja a tabela da Ligue 1Fazendo boa campanha, o Lyon não teme o poderoso PSG. Antes da partida, o técnico Rudi Garcia fez questão de lembrar da vitória no jogo do primeiro turno, no Parque dos Príncipes, e afirmou que sua equipe tem condições de vencer mais uma vez.
- As duas equipes se conhecem bem. A nossa vitória em Paris (primeiro turno) mostra-nos que podemos vencê-los, mas este é um jogo diferente com um treinador diferente - disse Rudi Garcia.
Recuperado de uma lesão na coxa, o brasileiro Neymar está novamente disponível para o técnico Mauricio Pochettino. O argentino, entretanto, confirmou que o camisa 10 começará a partida no banco de reservas e será opção no decorrer do jogo.
- Neymar estará no grupo para a viagem a Lyon amanhã. Seu retorno é uma alegria para nós e para ele. É uma vantagem poder contar com ele. Mas gostamos de bom senso e, depois de quase seis semanas sem jogar, seria difícil vê-lo começando a partida - disse Pochettino.
+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporadaFICHA TÉCNICA
Lyon x Paris Saint-GermainCampeonato Francês - 30ª rodada
Data e horário: 21/03/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Parc OL, em Lyon (FRA)Árbitro: Clément TurpinAssistentes: Cyril Gringore e Nicolas DanosOnde assistir: Ao vivo e com imagens no site do LANCE!: lance.com.br
PROVÁVEIS TIMES
LYON (Técnico: Rudi Garcia)Anthony Lopes; Leo Dubois, Marcelo, Denayer e Cornet; Aouar, Thiago Mendes e Lucas Paquetá; Karl Toko Ekambi, Depay e Kadewere.
Desfalques: Ninguém.
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Keylor Navas; Florenzi, Kimpembe, Marquinhos e Diallo; Verratti, Paredes, Di María, Rafinha e Mbappé; Moise Kean.
Desfalques: Sarabia e Icardi (lesionados).

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