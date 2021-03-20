Lyon x PSG: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Tem bola rolando na França e também no LANCE! neste domingo. Pela 30ª rodada do Campeonato Francês, o Lyon recebe Paris Saint-Germain num duelo do terceiro contra o segundo colocado, respectivamente. O jogo acontece às 17h (de Brasília), no Parc OL, e terá transmissão do L! em lance.com.br.

+ Veja a tabela da Ligue 1Fazendo boa campanha, o Lyon não teme o poderoso PSG. Antes da partida, o técnico Rudi Garcia fez questão de lembrar da vitória no jogo do primeiro turno, no Parque dos Príncipes, e afirmou que sua equipe tem condições de vencer mais uma vez.

- As duas equipes se conhecem bem. A nossa vitória em Paris (primeiro turno) mostra-nos que podemos vencê-los, mas este é um jogo diferente com um treinador diferente - disse Rudi Garcia.

Recuperado de uma lesão na coxa, o brasileiro Neymar está novamente disponível para o técnico Mauricio Pochettino. O argentino, entretanto, confirmou que o camisa 10 começará a partida no banco de reservas e será opção no decorrer do jogo.

- Neymar estará no grupo para a viagem a Lyon amanhã. Seu retorno é uma alegria para nós e para ele. É uma vantagem poder contar com ele. Mas gostamos de bom senso e, depois de quase seis semanas sem jogar, seria difícil vê-lo começando a partida - disse Pochettino.

+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporadaFICHA TÉCNICA

Lyon x Paris Saint-GermainCampeonato Francês - 30ª rodada

Data e horário: 21/03/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Parc OL, em Lyon (FRA)Árbitro: Clément TurpinAssistentes: Cyril Gringore e Nicolas DanosOnde assistir: Ao vivo e com imagens no site do LANCE!: lance.com.br

PROVÁVEIS TIMES

LYON (Técnico: Rudi Garcia)Anthony Lopes; Leo Dubois, Marcelo, Denayer e Cornet; Aouar, Thiago Mendes e Lucas Paquetá; Karl Toko Ekambi, Depay e Kadewere.

Desfalques: Ninguém.

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Keylor Navas; Florenzi, Kimpembe, Marquinhos e Diallo; Verratti, Paredes, Di María, Rafinha e Mbappé; Moise Kean.