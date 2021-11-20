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Lyon x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalações do confronto do Campeonato Francês

Em confronto do alto da tabela da Ligue 1, Lyon recebe o Olympique de Marseille pela 14ª rodada da competição...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 17:45

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 17:45

Neste domingo, o Lyon recebe o Olympique de Marseille no Groupama Stadium, em Lyon, pela 14ª rodada do Campeonato Francês. O confronto entre as duas equipes é essencial para a briga em competições europeias, e terá início às 16:45h (de Brasília).Veja a tabela do Francês
A situação do Lyon na temporada não é a esperada pela equipe, e o time mandante deste domingo é o oitavo colocado, com um total de dezenove pontos somados. A vitória é essencial para manter o Lyon na briga pelas posições mais altas da tabela.
O Olympique de Marseille é o quinto colocado do Campeonato Francês, e soma 23 pontos em treze partidas disputadas. A equipe pode chegar até a vice-liderança da competição com uma vitória neste domingo, afastando o Lyon da briga.FICHA TÉCNICALYON x OLYMPIQUE DE MARSEILLE - Campeonato Francês
Data e horário: 21/11/2021, às 16:45h (de Brasília)Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)Árbitro: Ruddy BuquetAssistentes: Mehdi Rahmouini e Guillaume DebartOnde assistir: Star+
LYON (Treinador: Peter Bosz)Anthony Lopes; Gusto, Boateng, Denayer e Emerson; Caqueret, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Toko Ekambi e Aouar; Slimani.
Desfalques: Dembélé, Pintor, Délaide, Keita e Dubois (lesionados); Kadewere (suspenso).
OLYMPIQUE DE MARSEILLE (Treinador: Jorge Sampaoli)Pau López; Saliba, Caleta-Car e Luan Peres; Under, Rongier, Gueye e Pol Lirola; Payet, Guendouzi e Milik.
Desfalques: Kamara (suspenso)
Crédito: LyoneMarseilleenfrentam-senestedomingo(Foto:CLEMENTMAHOUDEAU/AFP

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