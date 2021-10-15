Lyon x Monaco: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Francês, Lyon e Monaco medem forças, neste sábado, às 16h. O confronto terá transmissão da ESPN e da Star +. O Lyon entrou na rodada em décimo, com 13 pontos, enquanto o time do Principado começou em sexto, com um ponto a mais. Os quatro primeiros são PSG (24), Lens(18), Nice (16) e Angers (16). O primeiro e o quarto vão se enfrentar nesta tarde de sexta e o Nice tem um jogo a menos (8), assim como o Olympique de Marselha, quinto, com 14 pontos. Na França, são três vagas para a Champions, uma para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência.