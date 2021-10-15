Lyon x Monaco: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Francês, Lyon e Monaco medem forças, neste sábado, às 16h. O confronto terá transmissão da ESPN e da Star +. O Lyon entrou na rodada em décimo, com 13 pontos, enquanto o time do Principado começou em sexto, com um ponto a mais. Os quatro primeiros são PSG (24), Lens(18), Nice (16) e Angers (16). O primeiro e o quarto vão se enfrentar nesta tarde de sexta e o Nice tem um jogo a menos (8), assim como o Olympique de Marselha, quinto, com 14 pontos. Na França, são três vagas para a Champions, uma para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência.
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LYON
O OL tem uma série de baixas, a começar pelo goleiro Anthony Lopes, que foi expulso no último jogo. São quatro jogadores machucados e o brasileiro Lucas Paquetá também deve ser baixa já que estava em Manaus, na noite da última quinta-feira, jogando pela Seleção Brasileira.
MONACO
Os visitantes também têm uma penca de problemas, entre elas o craque Fabregas. O meia espanhol está machucado.
FICHA TÉCNICA
Lyon x MonacoCampeonato Francês/Ligue 1 - 10ª RodadaData e horário: 16/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Parque Olímpico de Lyon, em Lyon (FRA)Árbitro: Amaury Delerue Transmissão: ESPN e Star +
PROVÁVEIS TIMES
LYON (Técnico: Peter Bosz)
Pollersbeck; Emerson Palmieri, Denayer, Dubois e Boateng; Bruno Guimarães (Ekambi), Aouar, Cherki, Thiago Mendes e Caqueret; Kadewere
Desfalques: Lopes (suspenso); Dembele, Slimani, Pintor e Reine-Adelaide (machucados); Paquetá (dúvida)
MONACO (Técnico: Niko Kovac) Nuebel; Badiashile, Disasi, Caio Henrique e Aguilar; Jean Lucas, Jakobs, Fofana e Diatla; Volland e Ben Yedder
Desfalques: Fabregas, Golovin e Sidibe (machucados); Tchouamenie Diop (suspensos)