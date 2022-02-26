Lyon x Lille: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Neste domingo, o Lyon recebe o Lille pela 26ª rodada do Campeonato Francês. Em meio de tabela, o duelo é direto pela disputa por uma vaga no G4 da tabela. O confronto, no Parc Olympique Lyonnais, está marcado para às 16h45.COMO CHEGAM AS EQUIPESO Lyon vem de um empate por 1 a 1 contra o Lens pelo Campeonato Francês. Enquanto o Lille chega de uma derrota por 2 a 0 para o Chelsea pela partida de ida das oitavas de final da Champions League.