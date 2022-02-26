Lyon x Lille: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Neste domingo, o Lyon recebe o Lille pela 26ª rodada do Campeonato Francês. Em meio de tabela, o duelo é direto pela disputa por uma vaga no G4 da tabela. O confronto, no Parc Olympique Lyonnais, está marcado para às 16h45.COMO CHEGAM AS EQUIPESO Lyon vem de um empate por 1 a 1 contra o Lens pelo Campeonato Francês. Enquanto o Lille chega de uma derrota por 2 a 0 para o Chelsea pela partida de ida das oitavas de final da Champions League.
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TABELANa 8ª colocação, o Lyon tem 38 pontos, cinco pontos atrás do Rennes, primeiro dentro do G4. Enquanto o Lille, em 11º lugar, tem 36 pontos.FICHA TÉCNICALyon x Lille
Data e horário: 27/02/2022, às 16h45Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
LYON (Técnico: Peter Bosz)Anthony Lopes; Dubois, Mendes, Lukeba e Emerson; Caqueret, Ndombelé e Paquetá; Faivre, Ekambi e Kadewere.
LILLE (Técnico: Jocelyn Gourvennec)Léo; Çelik, Fonte, Botman e Djaló; Xeka, André e Onana; Renato Sanches, Bamba e Jonathan David.