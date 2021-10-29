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Lyon x Lens: onde assistir, horário e escalações da partida do Campeonato Francês

Em casa, o Lyon vai enfrentar o vice-líder da competição em busca de uma vitória para avançar na tabela
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LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 14:38

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 14:38

Crédito: JEFF PACHOUD / AFP
Neste sábado, o Lyon vai enfrentar o Lens em partida válida pela 12º rodada do Campeonato Francês. O Lyon vai jogar em casa em busca de uma triunfo contra o vice-líder para poder retomar o caminho das vitórias e subir de posição na tabela. O confronto, no Parc Olympique Lyonnais, está marcado para às 16h (horário de Brasília).> Confira a tabela do Campeonato Francês
LYONO Lyon vem de uma derrota na última partida pelo Campeonato Francês. A equipe foi derrotada de virada após ficar com dois gols de vantagem no placar. O time ocupa a nona colocação na tabela e precisa da vitória para somar pontos e subir de posição.
> Barcelona e Xavi se aproximam de acordo, e ex-jogador deverá ser o novo técnico do clube catalão
LENSO Lens se encontra em uma ótima fase e ocupa a vice-liderança do Campeonato Francês. A última partida da equipe resultou em uma goleada por 4 a 1 sobre o Metz. O time chega com moral e vai em busca de mais uma vitória para poder encostar no líder PSG.FICHA TÉCNICA
Lyon x LensCampeonato Francês - 12º rodada
Data e horário: 30/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA)Árbitro: Mikael LesageOnde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
LYON (Técnico: Peter Bosz)Anthony Lopes; Dubois, Boateng, Denayer e Emerson; Caqueret, Bruno Guimarães, Aouar, Tiago Mendes e Lucas Paquetá; Ekambi.
Desfalques: Kadewere (suspenso).
LENS (Técnico: Franck Haise)Leca; Gradit, Danso e Medina; Doucoré, Fofan, Clauss e Frankowski; Saïd, Sotoca e Kalimunedo.
Desfalques: Haidara (lesionado).

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