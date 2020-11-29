Lyon vence Reims com facilidade no Campeonato Francês

Crédito: Lyon vence e cola no PSG na Ligue 1 - Divulgação / Lyon

Neste domingo, o Lyon venceu com tranquilidade o Reims por 3 a 0, em casa, pelo Campeonato Francês. Bruno Guimarães, Toko Ekambi e Dembélé marcaram os gols da vitória.

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Com o resultado, o Lyon alcançou 23 pontos é o vice-líder da competição, apenas dois atrás do Paris Saint-Germain. Por outro lado, o Reims é o 17º, com 9 pontos.

Vale destacar que o Lyon entrou com um meio-campo totalmente brasileiro: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Thiago Mendes. Fora o trio, o zagueiro Marcelo foi outro representante do Brasil que iniciou jogando.