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futebol

Lyon vence Reims com facilidade no Campeonato Francês

Com o resultado, o Lyon alcançou 23 pontos é o vice-líder, apenas dois atrás do PSG...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 11:30

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 11:30

Crédito: Lyon vence e cola no PSG na Ligue 1 - Divulgação / Lyon
Neste domingo, o Lyon venceu com tranquilidade o Reims por 3 a 0, em casa, pelo Campeonato Francês. Bruno Guimarães, Toko Ekambi e Dembélé marcaram os gols da vitória.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
Com o resultado, o Lyon alcançou 23 pontos é o vice-líder da competição, apenas dois atrás do Paris Saint-Germain. Por outro lado, o Reims é o 17º, com 9 pontos.
Vale destacar que o Lyon entrou com um meio-campo totalmente brasileiro: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Thiago Mendes. Fora o trio, o zagueiro Marcelo foi outro representante do Brasil que iniciou jogando.
O Lyon volta aos gramados pelo Campeonato Francês no próximo domingo, diante do Metz, fora de casa, às 17. No mesmo dia, mais cedo, às 13h, o Reims recebe o Nice.

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