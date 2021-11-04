Lyon vence o Sparta Praga e garante classificação para o mata-mata da Liga Europa

Crédito: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

O Lyon garantiu, de forma antecipada, a sua classificação para o mata-mata da Liga Europa ao vencer o Sparta Praga pelo placar de 3 a 0 nesta quinta-feira. Com dois gols marcados por Slimani e um de Toko Ekambi, a equipe francesa segurou a primeira colocação do grupo mesmo com dois jogos restantes.Veja a tabela da Liga Europa

ERROSDurante a primeira etapa do confronto desta quinta-feira, o Lyon falhou muitas vezes em suas chances de ataque. A equipe francesa criou bastante e, com oito finalizações, não acertou uma ao gol de seu adversário, errando muita a sua mira.

ABRIU O PLACARO primeiro gol do confronto saiu apenas na segunda etapa após o Lyon pressionar bastante o seu adversário. Com dezesseis minutos, o time francês conseguiu abrir o placar após assistência de Rayan Cherki para Islam Slimani marcar.

AMPLIOULogo após marcar o gol, a equipe do Lyon seguiu no ataque em busca de mais para ampliar a sua vantagem. Dois minutos depois, aos dezenove do segundo tempo, os franceses foram eficazes novamente, com outro gol marcado por Slimani.

FECHOU A CONTA​Durante todo o confronto, o Sparta Praga conseguiu criar no setor ofensivo, mas não fez o suficiente para marcar um gol. A maior parte das finalizações foi para fora ou travada pelo adversário, e o time visitante não foi capaz de parar o Lyon no jogo, muito menos no terceiro gol francês, feito por Toko Ekambi nos acréscimos.