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Lyon vence o PSG em clássico no Francês; Neymar leva tesoura e sai chorando com dores no tornozelo

Visitantes aproveitam erro da zaga do Paris Saint-Germain e vencem no Parque dos Príncipes. Neymar sofre entrada dura de Thiago Mendes no fim do jogo e sai chorando...
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Publicado em 

13 dez 2020 às 19:25

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 19:25

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Campeonato Francês tem um novo líder. O PSG recebeu o Lyon para o clássico neste domingo e os visitantes venceram por 1 a 0 no Parque dos Príncipes, com gol de Tino Kadewere. Com o resultado, o Lille, que venceu na rodada, é o novo líder.

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