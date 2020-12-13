Lyon vence o PSG em clássico no Francês; Neymar leva tesoura e sai chorando com dores no tornozelo

O Campeonato Francês tem um novo líder. O PSG recebeu o Lyon para o clássico neste domingo e os visitantes venceram por 1 a 0 no Parque dos Príncipes, com gol de Tino Kadewere. Com o resultado, o Lille, que venceu na rodada, é o novo líder.
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