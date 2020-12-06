futebol

Lyon vence o Metz e entra no G3 do Campeonato Francês

Equipe de Rudi Garcia conseguiu entrar na zona de classificação para
a Liga dos Campeões. Depay voltou a marcar e mantém boa fase...
LanceNet

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 18:54

Crédito: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP
O Lyon entrou no G3 do Campeonato Francês. Pela 13ª rodada, a equipe de Rudi Garcia venceu o Metz, fora de casa, por 3 a 1. Depay e Toko Ekambi, duas vezes, garantiram os três pontos. Boulaya descontou.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊSA partida começou agitada. Logo aos sete minutos, o Metz poderia ter aberto o placar e dificultado a vida do Lyon. Boulaya, porém, foi para a cobrança e desperdiçou.
O Lyon, por outro lado, não perdeu sua oportunidade. Aos 17 minutos, Toko Ekambi recebeu na ponta e cruzou rasteiro para trás. Depay chutou na entrada da área e abriu o marcador.
Com um minuto do segundo tempo, Toko Ekambi recebeu uma bela bola de Aouar e marcou o segundo do Lyon. Aos 14, Lucas Paquetá achou o atacante, que marcou mais um.
Em um lance muito parecido com o gol de Depay, o Metz descontou. Nguette cruzou e Boulaya guardou. Aos 41, Boyé foi expulso. Nos acréscimos, Cherki também recebeu o vermelho.
Com a vitória, o Lyon chegou aos 26 pontos e entrou no G3 do Campeonato Francês. O Metz se manteve na 13ª colocação, com 16 pontos.

