Lyon vence o Lens e se aproxima do G4 do Campeonato Francês

O Lyon venceu o Lens por 2 a 1, neste sábado, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Os gols da vitória foram anotados por Ekambi, de pênalti, e Aouar, ambos no primeiro tempo. Kalimuendo descontou aos 16 da etapa complementar.

Com o resultado, o Lyon agora é o quinto lugar, com 19 pontos, enquanto o Lens aparece em segundo, com 21. Completam o G4 o PSG, com 31, o Nice (20) e o Olympique de Marselha, que soma 19. Esses dois últimos ainda não jogaram na rodada. O Lyon teve três brasileiros titulares: o lateral-direito Emerson Palmieri, que é naturalizado italiano, o volante Bruno Guimarães e o meia Lucas Paquetá, que jogou de centroavante. Thiago Mendes entrou no segundo tempo.