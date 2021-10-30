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futebol

Lyon vence o Lens e se aproxima do G4 do Campeonato Francês

Com Bruno Guimarães e Paquetá de centroavante, OL ganha por  2 a 1 e sobe para quinto na Ligue 1...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 18:52

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 18:52

Crédito: Com muitos brasileiros, o Lyon se recuperou da derrota para o Nice (JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP
O Lyon venceu o Lens por 2 a 1, neste sábado, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Os gols da vitória foram anotados por Ekambi, de pênalti, e Aouar, ambos no primeiro tempo. Kalimuendo descontou aos 16 da etapa complementar.
Com o resultado, o Lyon agora é o quinto lugar, com 19 pontos, enquanto o Lens aparece em segundo, com 21. Completam o G4 o PSG, com 31, o Nice (20) e o Olympique de Marselha, que soma 19. Esses dois últimos ainda não jogaram na rodada. O Lyon teve três brasileiros titulares: o lateral-direito Emerson Palmieri, que é naturalizado italiano, o volante Bruno Guimarães e o meia Lucas Paquetá, que jogou de centroavante. Thiago Mendes entrou no segundo tempo.

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