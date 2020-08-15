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futebol

Lyon vence Manchester City e avança à semifinal da Champions

Será a primeira vez na história da competição que
dois clubes franceses estão nas semifinais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2020 às 18:07

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 18:07

Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
Pelas quartas de final da Champions League, o Lyon eliminou o Manchester City vencendo pelo placar de 3 a 1. Cornet e Moussa Dembélé, duas vezes, marcaram os gols da equipe francesa, enquanto De Bruyne descontou para os Citizens.
QUEM NÃO FAZ...O Manchester City foi penalizado pelas chances perdidas em dois lances. Gabriel Jesus perdeu um gol na pequena área e, no lance seguinte, Moussa Dembélé marcou para o Lyon. Logo depois, Sterling desperdiçou sem goleiro e o camisa 9 do clube francês ampliou.
LANCE POLÊMICOO segundo gol do Lyon gerou uma polêmica. Confirmado pelo VAR, Moussa Dembélé passou por Laporte, mas acabou derrubando o zagueiro sem querer. O árbitro de vídeo entendeu que o lance foi normal e o validou.
PELA PRIMEIRA VEZCom a vitória do Lyon, será a primeira vez na história que as semifinais da Liga dos Campeões terá dois franceses. De um lado, Lyon enfrenta o Bayern de Munique. Do outro, o Paris Saint-Germain jogará contra o RB Leipzig.
CRÍTICAS AO PROFESSORA torcida do Manchester City não gostou muito de como Guardiola armou a equipe. Com uma escalação mais defensiva, o treinador dos Citizens demorou a mexer. Mahrez entrou aos nove minutos do segundo tempo e, só aos 39, David Silva foi colocado em campo.
DESPEDIDA RUIMDavid Silva fez a última partida com a camisa do Manchester City. O espanhol já avisou que não irá renovar com o clube inglês e ficaria apenas até o final da temporada. Com a derrota, não fará mais jogos pela Champions e está livre para assinar com qualquer clube.

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