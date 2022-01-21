Lyon vence clássico contra o Saint-Étienne e chega ao sexto jogo seguido sem perder no Francês

Allez, Lyonnais. Na abertura da 22ª rodada do Campeonato Francês, o Lyon recebeu o Saint-Étienne nesta sexta-feira para o Dérbi do Ródano-Alpes, tradicional clássico do sudeste do país, e os Gones venceram os Alviverdes por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Moussa Dembélé no Groupama Stadium.
DE PÊNALTIComo era de se esperar, o Lyon foi para cima no início do jogo e precisou de apenas 15 minutos para abrir o marcador. Dembélé foi derrubado por Kolodziejczak dentro da área e o juiz marcou pênalti. O árbitro marcou pênalti, que o próprio camisa 9 cobrou para converter.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1
GOLEIROS BRILHAMAntes do intervalo, os goleiros das duas equipes fizeram importantes defesas para evitar que o placar fosse movimentado. Cara a cara com Bernardoni, arqueiro do Saint-Étienne, Aouar viu o camisa 50 defender chute à queima-roupa. Anthony Lopes, camisa 1 do Lyon, pegou cabeçada forte de Camara.
SEGUNDO TEMPO MORNOA segunda etapa no Groupama Stadium foi mais equilibrada e de poucas chances para as duas equipes. A melhor delas foi do Lyon, com Aouar arrancando pelo meio em contra-ataque. O camisa 8 entregou para Lucas Paquetá, que bateu de primeira dentro da área. O ex-Flamengo, porém, mandou por cima.
SEQUÊNCIAO Lyon volt a campo somente no dia 5 de fevereiro, quando enfrenta o Monaco, fora de casa, pelo Campeonato Francês. O Saint-Étienne, por outro lado, já tem compromisso pela Ligue 1 na próxima quarta-feira, contra o Angers, fora de casa.