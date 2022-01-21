  Lyon vence clássico contra o Saint-Étienne e chega ao sexto jogo seguido sem perder no Francês
Lyon vence clássico contra o Saint-Étienne e chega ao sexto jogo seguido sem perder no Francês

Time de Lucas Paquetá e Bruno Guimarães faz bom início, mas rendimento cai na sequência. Gones ainda não foram derrotados no ano de 2022...
LanceNet

21 jan 2022 às 18:51

Allez, Lyonnais. Na abertura da 22ª rodada do Campeonato Francês, o Lyon recebeu o Saint-Étienne nesta sexta-feira para o Dérbi do Ródano-Alpes, tradicional clássico do sudeste do país, e os Gones venceram os Alviverdes por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Moussa Dembélé no Groupama Stadium.
DE PÊNALTIComo era de se esperar, o Lyon foi para cima no início do jogo e precisou de apenas 15 minutos para abrir o marcador. Dembélé foi derrubado por Kolodziejczak dentro da área e o juiz marcou pênalti. O árbitro marcou pênalti, que o próprio camisa 9 cobrou para converter.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1
GOLEIROS BRILHAMAntes do intervalo, os goleiros das duas equipes fizeram importantes defesas para evitar que o placar fosse movimentado. Cara a cara com Bernardoni, arqueiro do Saint-Étienne, Aouar viu o camisa 50 defender chute à queima-roupa. Anthony Lopes, camisa 1 do Lyon, pegou cabeçada forte de Camara.
SEGUNDO TEMPO MORNOA segunda etapa no Groupama Stadium foi mais equilibrada e de poucas chances para as duas equipes. A melhor delas foi do Lyon, com Aouar arrancando pelo meio em contra-ataque. O camisa 8 entregou para Lucas Paquetá, que bateu de primeira dentro da área. O ex-Flamengo, porém, mandou por cima.
+ Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na Europa
SEQUÊNCIAO Lyon volt a campo somente no dia 5 de fevereiro, quando enfrenta o Monaco, fora de casa, pelo Campeonato Francês. O Saint-Étienne, por outro lado, já tem compromisso pela Ligue 1 na próxima quarta-feira, contra o Angers, fora de casa.
Lyon chegou aos 31 pontos no Campeonato Francês com a vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

