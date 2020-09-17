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futebol

Lyon tenta se recuperar de tropeços no Francês contra o Nimes

Rudi Garcia diz que o time precisa melhorar suas recentes apresentações para conseguir os três pontos dentro de casa e pede foco aos jogadores. Aouar, suspenso, não irá jogar...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 12:20

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 12:20
Crédito: Philippe LOPEZ/AFP
Após dois tropeços seguidos no Campeonato Francês, o Lyon tenta se recuperar na tabela e enfrenta o Nimes, em casa, nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília). Os mandantes não poderão contar com a presença do meio-campista Aouar, expulso na derrota contra o Montpellier e grande desfalque para a partida.
Na 11ª posição após três jogos e apenas quatro pontos conquistados, o técnico Rudi Garcia pede foco aos jogadores para subir na tabela e não viver o pesadelo da última temporada em que o Lyon não conseguiu alcançar vagas para competições europeias.
- Digo aos jogadores que é absolutamente necessário nos concentrarmos no campo. A vitória será imprescindível contra o Nimes. O que mostramos não é suficiente. Não sabemos como o Nimes se apresentará, mas temos que respeitar este adversário que é capaz de fazer gols, já mostrou isso no início do campeonato. Temos que vencer em casa e levar os três pontos.
Com três partidas realizadas, o adversário do Lyon tem o melhor ataque da competição com sete gols marcados, apesar de ter uma das piores defesas da competição. Caso vença, o Lyon poderá dormir de sexta para sábado bem perto do G-4 e continuar sonhando com uma vaga na próxima Liga dos Campeões ou Liga Europa.

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