Lyon tenta organizar torneio hexagonal na França em julho

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O Lyon organizará um torneio hexagonal entre os dias 13 e 18 de julho. O evento servirá como preparação para as partidas que a equipe participará ainda nesta temporada: a final a Taça da Liga (contra o Paris Saint-Germain) e a reta decisiva da Liga dos Campeões (enfrenta a Juventus na volta da quartas de final). Este hexagonal também teria a presença do PSG.

De acordo com o jornal esportivo francês 'L'Équipe', o presidente do Lyon, Jean Michel Aulas, já entregou o planejamento da competição e os protocolos de segurança. O mandatário espera ter autorização para a realização do hexagonal, pois considera que o término antecipado do Campeonato Francês, único torneio de ponta da Europa que não retornou após o fim do isolamento social (por causa da Covid) foi prejudicial para a sua equipe e para o PSG, já que ambas, ainda vivas na Champions, estarão quase sem ritmo de jogo para enfrentar os rivais no torneio continental.

Vale lembrar que o Lyon venceu o jogo de ida contra a Juventus por 1 a 0 e faz a volta na casa do rival. Vencendo, vai às quartas. Já o PSG eliminou o Borussia Dortmund e aguarda o seu rival nas quartas.

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