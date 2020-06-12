Lyon tenta organizar torneio hexagonal na França em julho

O Lyon organizará um torneio hexagonal entre os dias 13 e 18 de julho. O evento servirá como preparação para as partidas que a equipe participará ainda nesta temporada: a final a Taça da Liga (contra o Paris Saint-Germain) e a reta decisiva da Liga dos Campeões (enfrenta a Juventus na volta da quartas de final). Este hexagonal também teria a presença do PSG.
De acordo com o jornal esportivo francês 'L'Équipe', o presidente do Lyon, Jean Michel Aulas, já entregou o planejamento da competição e os protocolos de segurança. O mandatário espera ter autorização para a realização do hexagonal, pois considera que o término antecipado do Campeonato Francês, único torneio de ponta da Europa que não retornou após o fim do isolamento social (por causa da Covid) foi prejudicial para a sua equipe e para o PSG, já que ambas, ainda vivas na Champions, estarão quase sem ritmo de jogo para enfrentar os rivais no torneio continental.
Vale lembrar que o Lyon venceu o jogo de ida contra a Juventus por 1 a 0 e faz a volta na casa do rival. Vencendo, vai às quartas. Já o PSG eliminou o Borussia Dortmund e aguarda o seu rival nas quartas.
Torneio feminino
Há também a possibilidade de um torneio hexagonal para o time feminino, que aproveitaria a competição como preparação para a Champions da categoria.E MAIS:Quando volta? Confira o cenário do futebol em cada estado do BrasilMercado: mensagem de Róger Guedes, Evandro na mira do Furacão... DIÁRIO L! DA COPA DE 70: O dia seguinte à vitória sobre a Romênia COLUNA DE VÍDEO: o primeiro campeonato a voltar no BrasilRecordar é viver: há 50 anos, Brasil batia a Romênia na Copa-70 E MAIS: