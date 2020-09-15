Lyon tem interesse em Umtiti, desde que defensor reduza seu salário

Crédito: Divulgação / Barcelona

O Lyon, da França, pensa no retorno do zagueiro Samuel Umtiti, que atualmente defende o Barcelona. No entanto, a equipe que tem Juninho Pernambucano como diretor de futebol só conseguirá sua contratação caso o defensor aceite reduzir seus vencimentos.

- O nível de contrato não é nosso. Quando você vê o nível de contrato você vê que não é para nós. O salário de Umtiti não é possível. Se o jogador vir um projeto, com contrato de vários anos, e quiser voltar para casa, vou procurá-lo agora mesmo - disse Juninho.

Técnico do Lyon, Rudi García afirmou que o clube tem interesse no zagueiro, mas que a situação financeira é um empecilho.