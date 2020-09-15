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futebol

Lyon tem interesse em Umtiti, desde que defensor reduza seu salário

Defensor perdeu espaço no Barcelona com ascensão de Lenglet e pode deixar a Catalunha...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 13:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 13:19
Crédito: Divulgação / Barcelona
O Lyon, da França, pensa no retorno do zagueiro Samuel Umtiti, que atualmente defende o Barcelona. No entanto, a equipe que tem Juninho Pernambucano como diretor de futebol só conseguirá sua contratação caso o defensor aceite reduzir seus vencimentos.
- O nível de contrato não é nosso. Quando você vê o nível de contrato você vê que não é para nós. O salário de Umtiti não é possível. Se o jogador vir um projeto, com contrato de vários anos, e quiser voltar para casa, vou procurá-lo agora mesmo - disse Juninho.
Técnico do Lyon, Rudi García afirmou que o clube tem interesse no zagueiro, mas que a situação financeira é um empecilho.
- Já conversamos sobre isso, é claro. Umtiti é um grande zagueiro, mas não sei se a operação é financeiramente viável. Eu gostaria, mas acho que não será viável - disse o técnico em entrevista à "Telefoot".

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