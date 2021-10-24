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futebol

Lyon sai na frente, mas Nice reage e vira a partida nos minutos finais

Lyon abriu 2 a 0 na partida com Toko Ekambi e Aouar, mas não segurou a pressão do Nice nos últimos 15 minutos da partida e sofreu uma virada emocionante...

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 09:55

LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 09:55
Crédito: Duelo entre Nice e Lyon garantiu emoção até o último minuto (CLEMENT MAHOUDEAU / AFP
Inacreditável! O Nice conquistou uma vitória gigante sobre o Lyon por 3 a 2 de virada, em casa, pelo Campeonato Francês. A equipe de Peter Bosz abriu 2 a 0 no marcador, mas o time de Christophe Galtier começou a reação aos 35 minutos da segunda etapa e segue na busca por uma vaga na próxima edição da Champions League.CHANCES DOS DOIS LADOSO Lyon iniciou a partida com mais imposição e na primeira grande oportunidade da partida, Lucas Paquetá recebeu cruzamento de Toko-Ekambi e cabeceou para defesa de Benítez. Aos 21 minutos, o Nice chegou com Delort sendo acionado pelo lado esquerdo, infiltrando na área e chutando para defesa de Anthony Lopes.
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ESQUENTOUAos 34 minutos, Toko-Ekambi recebeu um longo lançamento da defesa para a grande área do Nice, finalizou para a defesa do goleiro adversário, mas aproveitou o rebote para balançar as redes e inaugurar o placar. A equipe da casa respondeu com Dolberg sendo encontrado na intermediária e soltando uma bomba para outra intervenção do arqueiro do Lyon.
PRESSÃO GIGANTE​Na segunda etapa, o Lyon iniciou a partida melhor e ampliou o marcador com Aouar finalizando de fora da área. Aos 35, o Nice reagiu com Atal sendo lançado pelo lado direito, limpando a marcação de Boateng e marcando um lindo gol.
FINAL EMOCIONANTEAos 39, os visitantes perderam Kadewere expulso e os mandantes chegaram ao empate com Delort anotando de pênalti aos 43 minutos. Nos acréscimos, Guessand foi encontrado pelo lado direito da área por Atal e bateu no cantinho para virar o duelo e sacramentar a vitória do Nice, que segue na busca por uma vaga na Champions League

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