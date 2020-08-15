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futebol

Lyon rejeita primeira oferta de Arsenal por Houssem Aouar

Meio-campista francês está na mira de grandes times da Europa. Clube londrino ofereceu uma quantia em dinheiro, além de Matteo Guendouzi pelo destaque do Lyon...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 10:39

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 10:39

Crédito: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP
O Lyon rejeitou uma proposta do Arsenal pela contratação do meio-campista Houssem Aouar, de acordo com o “L’Equipe”. Os Gunners tinham oferecido uma quantia em dinheiro, além de Guendouzi, jovem meia que não faz parte dos planos de Mikel Arteta, mas não agradou a equipe francesa.
O destaque do Lyon está avaliado em torno de 44 milhões de libras (R$ 310 milhões) e tem contrato até 2023, o que dá segura ao clube detentor de seu passe. Os valores oferecidos pelo clube inglês não foram divulgados, mas sabe-se que o clube não tem forte poder de investimento no mercado.
O diretor esportivo do Lyon, Juninho Pernambucano, admitiu a possibilidade de Aouar deixar o clube em entrevista para a “RMC Sport” nesta semana. O brasileiro afirmou que o destaque chama a atenção de diversas equipes europeias e que há sempre o risco de perder grandes destaques.

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