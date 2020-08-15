Lyon rejeita primeira oferta de Arsenal por Houssem Aouar

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O Lyon rejeitou uma proposta do Arsenal pela contratação do meio-campista Houssem Aouar, de acordo com o “L’Equipe”. Os Gunners tinham oferecido uma quantia em dinheiro, além de Guendouzi, jovem meia que não faz parte dos planos de Mikel Arteta, mas não agradou a equipe francesa.

O destaque do Lyon está avaliado em torno de 44 milhões de libras (R$ 310 milhões) e tem contrato até 2023, o que dá segura ao clube detentor de seu passe. Os valores oferecidos pelo clube inglês não foram divulgados, mas sabe-se que o clube não tem forte poder de investimento no mercado.