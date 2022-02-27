Lyon pressiona, mas sai derrotado em casa pelo Lille no Campeonato Francês

Em casa, o Lyon perdeu para o Lille por 1 a 0 pela 26ª rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, o Lille subiu para a 8ª colocação e o Lyon desceu para a 10ª. As equipes seguem na busca por uma vaga em competições europeias.
LILLE NA FRENTE!Apesar da superioridade do Lyon em campo, quem abriu o placar foi o Lille. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Xeka recebeu na direita, cruzou na área, o zagueiro Thiago Mendes não conseguiu afastar e a bola sobrou para Gudmundsson marcar.
PRESSÃO DO LYON E O VAR!Atrás do placar, o Lyon se mandou ao ataque para buscar o gol de empate, enquanto o Lille ficou menos com a bola e mais se defendeu do que atacou. Assim, a equipe da casa aplicou uma pressão, achou o gol com Paquetá no final, mas foi anulado pelo VAR.
SEQUÊNCIAO Lyon volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Lorient, pelo Campeonato Francês. Enquanto o Lille joga somente no próximo domingo, contra o Clermont.