Lyon pode fazer proposta ao Milan por Lucas Paquetá envolvendo o holandês Depay

Fora da vitória do Milan contra o Shamrock Rovers na Liga Europa por opção técnica, Lucas Paquetá pode ter um novo destino ainda nesta janela: o Lyon. De acordo com o jornalista 'Gianluca Di Marzio', o clube francês tem o meia brasileiro no radar.Para tal, o Lyon pode incluir o atacante Memphis Depay para que o negócio seja realizado - vale lembrar que o holandês também estava na mira do Barcelona. Como ele ainda tem mais um ano de contrato, os franceses não querem arriscar perdê-lo sem retorno.