Lyon pode fazer proposta ao Milan por Lucas Paquetá envolvendo o holandês Depay

Fora da vitória do Milan contra o Shamrock Rovers na Liga Europa por opção técnica, Lucas Paquetá pode ter um novo destino ainda nesta janela: o Lyon. De acordo com o jornalista 'Gianluca Di Marzio', o clube francês tem o meia brasileiro no radar.Para tal, o Lyon pode incluir o atacante Memphis Depay para que o negócio seja realizado - vale lembrar que o holandês também estava na mira do Barcelona. Como ele ainda tem mais um ano de contrato, os franceses não querem arriscar perdê-lo sem retorno.
A hipótese de negociação entre Paquetá e Depay também passa pelo interesse do Milan na contratação do uruguaio Lucas Torreira, do Arsenal. O clube inglês teria sido consultado para saber se há a chance de negócio.
Contratado por 38 milhões de euros do Flamengo no início de 2019, Paquetá passou longe do seu melhor futebol na Itália. Na última temporada, por exemplo, foram 27 jogos disputados, sem nenhum gol e com apenas uma assistência.