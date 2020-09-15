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futebol

Lyon perde primeira no Francês em noite iluminada de Savanier

Montpellier conquista segunda vitória consecutiva ao aproveitar bobeiras do Lyon na partida. Visitantes pressionam, descontam com Depay, mas não conseguem pontuar...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 17:54

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 17:54
Crédito: Savanier foi destaque da partida com dois gols para garantir vitória ao Montpellier (PASCAL GUYOT / AFP
O Lyon tropeçou pela segunda vez consecutiva no Campeonato Francês, mas desta vez perdeu fora de casa para o Montpellier por 2 a 1. O time mandante contou com uma ótima noite de Savanier, autor dos dois tentos da equipe, e com a expulsão de Aouar ainda no primeiro tempo para garantir os três pontos.
BOBEIRAS​Na primeira etapa, o Montpellier aproveitou todos os erros do Lyon para começar a construir o placar da vitória da partida. Aos 38 minutos, Savanier sofreu pênalti em jogada de cruzamento na área e convertou com uma cavadinha. Já no final dos primeiros 45 minutos, Auoar fez falta muito perigosa e foi expulso direto.
APROVEITOU​Com um a mais em campo, o time mandante aproveitou para se lançar mais ao ataque e tentar ampliar o placar. Em noite iluminada, Savanier recebeu passe dentro da área e finalizou no canto sem chances para o goleiro Lopes logo aos 14 da segunda etapa.
PRESSÃO​Com resultado adverso, o Lyon tentou pressionar e teve boas oportunidades no segundo tempo em escanteios e cabeçadas dos zagueiros Marcelo e Andersen. Depay parou em Omlin após cobrança de falta, mas o holandês descontou de pênalti no fim da partida. No lance, o zagueiro Hilton recebeu cartão vermelho, mas os visitantes não conseguiram empatar, apesar das tentativas.

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