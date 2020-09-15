Lyon perde primeira no Francês em noite iluminada de Savanier

Crédito: Savanier foi destaque da partida com dois gols para garantir vitória ao Montpellier (PASCAL GUYOT / AFP

O Lyon tropeçou pela segunda vez consecutiva no Campeonato Francês, mas desta vez perdeu fora de casa para o Montpellier por 2 a 1. O time mandante contou com uma ótima noite de Savanier, autor dos dois tentos da equipe, e com a expulsão de Aouar ainda no primeiro tempo para garantir os três pontos.

BOBEIRAS​Na primeira etapa, o Montpellier aproveitou todos os erros do Lyon para começar a construir o placar da vitória da partida. Aos 38 minutos, Savanier sofreu pênalti em jogada de cruzamento na área e convertou com uma cavadinha. Já no final dos primeiros 45 minutos, Auoar fez falta muito perigosa e foi expulso direto.

APROVEITOU​Com um a mais em campo, o time mandante aproveitou para se lançar mais ao ataque e tentar ampliar o placar. Em noite iluminada, Savanier recebeu passe dentro da área e finalizou no canto sem chances para o goleiro Lopes logo aos 14 da segunda etapa.