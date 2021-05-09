Lyon pensa em Patrick Vieira como próximo treinador da equipe

O nome de Patrick Vieira, ídolo da seleção francesa e do Arsenal, é cotado para assumir o cargo de técnico do Lyon na próxima temporada, segundo o "L'Equipe". A diretoria do clube está receptiva à ideia pela possibilidade da chegada sem custos e imediata após a saída de Rudi Garcia.Além do comandante que esteve à frente do Nice entre 2018 e 2020, o atual 3º colocado do Campeonato Francês também pensa nos nomes de Christopher Galtier, treinador do Lille, e Roberto De Zerbi, do Sassuolo. No entanto, ambos estão com contratos vigentes com seus clubes.