Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lyon pensa em Patrick Vieira como próximo treinador da equipe

Segundo imprensa francesa, ex-meia da seleção e ídolo do Arsenal pode assumir o posto de Rudi Garcia, que deve deixar o atual 3º colocado da Ligue 1 ao final da temporada...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 12:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 12:16
Crédito: AFP
O nome de Patrick Vieira, ídolo da seleção francesa e do Arsenal, é cotado para assumir o cargo de técnico do Lyon na próxima temporada, segundo o "L'Equipe". A diretoria do clube está receptiva à ideia pela possibilidade da chegada sem custos e imediata após a saída de Rudi Garcia.Além do comandante que esteve à frente do Nice entre 2018 e 2020, o atual 3º colocado do Campeonato Francês também pensa nos nomes de Christopher Galtier, treinador do Lille, e Roberto De Zerbi, do Sassuolo. No entanto, ambos estão com contratos vigentes com seus clubes.
> Veja a tabela da Ligue 1
Patrick Vieira não conseguiu o mesmo destaque na função de técnico assim como teve quando era jogador. O francês, que também dirigiu o New York City, nunca conquistou um título na carreira e não conseguiu levar o Nice para uma Champions League.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados