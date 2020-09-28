Lyon negocia contratação por empréstimo de Lucas Paquetá

Crédito: Miguel Medina / AFP

O Lyon, da França, fez uma proposta de empréstimo pelo brasileiro Lucas Paquetá, do Milan. O meia de 23 anos está sendo pouco utilizado e atraiu interesse do time semifinalista da última Liga dos Campeões. A informação é do jornal francês 'L´Équipe'.De acordo com a publicação, o Lyon ofereceu, além do empréstimo por uma temporada, mais 18 milhões de euros (R$ 118,4 milhões) estabelecidos em uma cláusula opcional de compra ao término do vínculo.

O Milan recusou a primeira investida do Lyon, mas o time francês deve apresentar nova proposta em breve, com um valor maior na cláusula de compra opcional. Os italianos querem que a cláusula seja obrigatória.

Paquetá ficou no banco nas duas primeiras partidas do Milan pelo Italiano e sequer foi relacionado para os jogos da Liga Europa. No último ano, fez 27 jogos, mas deu apenas um passe para gol.