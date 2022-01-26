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futebol

Lyon nega acordo com Newcastle por venda de Bruno Guimarães

Clube inglês busca acerto com o mia brasileiro, que está disposto a jogar na Premier League, mas ainda faltam detalhes para negociação avançar, segundo jornalista...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 12:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 12:30
Em nota, o Lyon negou o acerto da transferência do meia Bruno Guimarães para o Newcastle. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, as condições de pagamento e detalhes com relação ao empresário do atleta impedem a concretização do negócio.Na última terça-feira, o clube francês recebeu uma oferta de 40 milhões de euros (R$ 245 milhões) pelo camisa 39. No entanto, o Lyon não irá aceitar o pagamento desse valor em parcelas. Com isso, a operação está travada e os ingleses não podem realizar o exame médico com o meia.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
Apesar da posição do Lyon, Bruno Guimarães está disposto a vestir a camisa do Newcastle ainda nesta temporada. O atleta tem contrato até 2024, mas pode antecipar sua saída da França e atuar pela primeira vez na carreira na Premier League.
O Newcastle luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês e ocupa apenas a 18ª colocação. No entanto, o clube se propõe a investir pesado nos próximos anos e lutar por vagas em competições da Uefa após ter sido comprado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita.
Crédito: BrunoGuimarãesaindanãoestáacertadocomoNewcastle(Foto:DamienLG/Lyon

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