Lyon marca no fim, mas só empata e fica mais distante do G5 do Campeonato Francês

Em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Francês, o Lyon até marcou nos últimos minutos, com Ekambi, mas ficou no 1a 1 com o Strasbourg, neste domingo, fora de casa. O time mandante abriu o placar aos 20, com Sissoko.Confira a tabela do Campeonato Francês

Com o resultado, o Lyon agora está em décimo lugar, com 46 pontos. Na França, são três vagas para a Champions, uma para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência. No momento, o último time do G5 é o Nice, com 51, que também já jogou na rodada.

O Strasbourg é o quarto, com um ponto a mais. Os três primeiros são PSG (71), Olymipique de Marselha (56) e Rennes (56). Desses, o vice-líder ainda joga na rodada, nesta tarde.