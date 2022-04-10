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Lyon marca no fim, mas só empata e fica mais distante do G5 do Campeonato Francês

OL fica no 1 a 1 com o Strasbourg, em jogo válido pela 31ª rodada da competição...

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 16:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2022 às 16:16
Em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Francês, o Lyon até marcou nos últimos minutos, com Ekambi, mas ficou no 1a 1 com o Strasbourg, neste domingo, fora de casa. O time mandante abriu o placar aos 20, com Sissoko.Confira a tabela do Campeonato Francês
Com o resultado, o Lyon agora está em décimo lugar, com 46 pontos. Na França, são três vagas para a Champions, uma para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência. No momento, o último time do G5 é o Nice, com 51, que também já jogou na rodada.
O Strasbourg é o quarto, com um ponto a mais. Os três primeiros são PSG (71), Olymipique de Marselha (56) e Rennes (56). Desses, o vice-líder ainda joga na rodada, nesta tarde.
Crédito: Lyon,dobrasileiroLucasPaquetá,empatouem1a1comoStrasbourg(Foto:Divulgação/AFP

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