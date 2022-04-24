Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lyon larga na frente contra o PSG pela semifinal da Champions League Feminina

Em jogo com muitos gols e lance bizarro, Lyon fez valer o favoritismo em casa...
LanceNet

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 14:01

O Lyon derrotou o Paris Saint-Germain por 3 a 2 no primeiro jogo da semifinal da Champions League Feminina. A equipe da capital largou na frente, mas sofreu a virada contra a equipe mandante com gols de Renard e Macario, mas Dudek empatou de pênalti.INÍCIO SURPREENDENTEO Paris Saint-Germain começou a partida surpreendendo as donas da casa. Aos cinco minutos, Katoto recebeu passe na área, driblou a defensora e finalizou entre a Endler e a trave para abrir o placar. No ataque seguinte, o Lyon respondeu com Henry recebendo passe na área e finalizou para defesa de Votíková.
VIRADA RÁPIDAApós sair perdendo, o Lyon fez valer o favoritismo. Aos 21, Malard recebeu cruzamento na área, bateu para defesa de Votíková, mas sofreu pênalti no rebote. Na cobrança, Renard empatou a partida. Aos 32 minutos, Macario foi lançada em profundidade, saiu cara a cara com a goleira, mas marcou o gol da virada.
QUE LANCE FOI ESSE?No início da segunda etapa, o Lyon ampliou o marcador após trapalhada de Votíková. A goleira recebeu passe da defensora, deixou a bola passar e Macario dividiu com a arqueira para a anotar o 3º gol das donas da casa. Aos 12, o PSG diminuiu o marcador após o VAR anotar pênalti e Dudek marcar o 2º tento da equipe da capital.
Crédito: Lyon e PSG fizeram duelo equilibrado, mas as mandantes largaram na frente (Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados