Lyon larga na frente contra o PSG pela semifinal da Champions League Feminina

O Lyon derrotou o Paris Saint-Germain por 3 a 2 no primeiro jogo da semifinal da Champions League Feminina. A equipe da capital largou na frente, mas sofreu a virada contra a equipe mandante com gols de Renard e Macario, mas Dudek empatou de pênalti.INÍCIO SURPREENDENTEO Paris Saint-Germain começou a partida surpreendendo as donas da casa. Aos cinco minutos, Katoto recebeu passe na área, driblou a defensora e finalizou entre a Endler e a trave para abrir o placar. No ataque seguinte, o Lyon respondeu com Henry recebendo passe na área e finalizou para defesa de Votíková.
VIRADA RÁPIDAApós sair perdendo, o Lyon fez valer o favoritismo. Aos 21, Malard recebeu cruzamento na área, bateu para defesa de Votíková, mas sofreu pênalti no rebote. Na cobrança, Renard empatou a partida. Aos 32 minutos, Macario foi lançada em profundidade, saiu cara a cara com a goleira, mas marcou o gol da virada.
QUE LANCE FOI ESSE?No início da segunda etapa, o Lyon ampliou o marcador após trapalhada de Votíková. A goleira recebeu passe da defensora, deixou a bola passar e Macario dividiu com a arqueira para a anotar o 3º gol das donas da casa. Aos 12, o PSG diminuiu o marcador após o VAR anotar pênalti e Dudek marcar o 2º tento da equipe da capital.