Lyon fecha a contratação do zagueiro alemão Jérôme Boateng, ex-Bayern

Após deixar o Bayern de Munique ao final da última temporada e ficar livre no mercado, o zagueiro Jérôme Boateng acertou com o Lyon para ser sua nova casa. Aos 32 anos, o atleta chega sem custos ao clube francês e a expectativa é que o anúncio ocorra em breve.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, referência quando o assunto é o mercado de transferências, Boateng já fez parte dos exames médicos e deverá concluí-los nas próximas 24 horas. Como é um agente livre, ou seja, está sem clube, ele pode ser anunciado após o fechamento da janela.
Revelado no Hertha Berlin, Boateng tem passagens por Hamburgo, Manchester City e Bayern de Munique, clube que chegou em 2011 para virar ídolo. Em dez temporadas, o defensor conquistou 25 títulos pelo clube bávaro, fez 363 jogos e marcou dez gols. Foi também campeão mundial em 2014 com a Alemanha.
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O atleta será o quinto reforço do Lyon nesta janela de transferências. Até o momento, a equipe que é dirigida pelo brasileiro Juninho Pernambucano anunciou as chegadas do zagueiro Damien da Silva, dos laterais Henrique e Emerson Palmieri, e do meia-atacante Xherdan Shaqiri.