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futebol

Lyon estabelece preço para saída de Depay; Barça está interessado

Clube francês não vê alternativas por conta da proximidade do fim do contrato do atacante holandês e diversas tentativas frustradas de renovação do contrato do camisa 10...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2020 às 09:50

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 09:50

Crédito: FRANCOIS LO PRESTI / POOL / AFP
O atacante Memphis Depay está próximo de deixar o Lyon em janeiro, segundo a imprensa francesa. A expectativa é de que seu valor seja estipulado em cinco milhões de euros (R$ 31 milhões) por conta da proximidade do fim do contrato do holandês com seu clube. O Barcelona é o principal favorito para levar o jogador.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
Após diversas tentativas frustradas de renovação contratual, o desejo de saída do camisa 10, o término do vínculo do atleta ao final da temporada e a atual crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 são fatores que pesaram na decisão do presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, em se desfazer da estrela do time.Na atual temporada, Depay participou de 15 jogos do Campeonato Francês e marcou sete gols, mas em apenas cinco partidas, além de distribuir quatro assistências para os companheiros. O atacante é um pedido do técnico Ronald Koeman, do Barça, por terem trabalhado juntos na seleção holandesa.

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