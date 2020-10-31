Lyon entra em campo pelo Francês neste domingo; veja os jogos do dia

Sete jogos completam a nona rodada do Campeonato Francês neste domingo. O grande destaque fica por conta de Lille e Lyon, no duelo entre times da parte de cima da tabela. As equipes se enfrentam no Estádio Pierre-Mauroy, às 17h (de Brasília).
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Lille e Lyon estão separados por cinco pontos na tabela de classificação e querem a vitória a qualquer custo para ficarem entre os primeiros colocados. No meio de semana, o Lille entrou em campo pela Liga Europa, enquanto o Lyon teve a semana para trabalhar.
PROVÁVEIS TIMESLille: Maignan; Celik, Fonte, Botman e Bradaric; Araújo, Renato Sanches, André e Bamba; Ikone e Yilmaz.
Lyon: Anthony Lopes; Leo Dubois, Marcelo, Diomande e Cornet; Caqueret, Thiago Mendes, Kadewere, Aouar e Toko Ekambi; Depay.
OUTROS JOGOSSaint-Étienne x Montpellier - 9hReims x Strasbourg - 11hAngers x Nice - 11hNîmes x Metz - 11hDijon x Lorient - 11hMonaco x Bordeaux - 13h