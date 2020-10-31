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futebol

Lyon entra em campo pelo Francês neste domingo; veja os jogos do dia

Comandado por Depay e Aouar, Lyon tenta se aproximar dos líderes, mas enfrenta o Lille, que disputa o primeiro lugar com o Paris Saint-Germain, fora de casa...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 17:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2020 às 17:58
Crédito: Depay e Lyon são os dois principais nomes do Lyon (Foot: PHILIPPE DESMAZES / AFP
Sete jogos completam a nona rodada do Campeonato Francês neste domingo. O grande destaque fica por conta de Lille e Lyon, no duelo entre times da parte de cima da tabela. As equipes se enfrentam no Estádio Pierre-Mauroy, às 17h (de Brasília).
+ VEJA A TABELA DA LIGUE 1
Lille e Lyon estão separados por cinco pontos na tabela de classificação e querem a vitória a qualquer custo para ficarem entre os primeiros colocados. No meio de semana, o Lille entrou em campo pela Liga Europa, enquanto o Lyon teve a semana para trabalhar.
PROVÁVEIS TIMESLille: Maignan; Celik, Fonte, Botman e Bradaric; Araújo, Renato Sanches, André e Bamba; Ikone e Yilmaz.
Lyon: Anthony Lopes; Leo Dubois, Marcelo, Diomande e Cornet; Caqueret, Thiago Mendes, Kadewere, Aouar e Toko Ekambi; Depay.
OUTROS JOGOSSaint-Étienne x Montpellier - 9hReims x Strasbourg - 11hAngers x Nice - 11h​Nîmes x Metz - 11hDijon x Lorient - 11hMonaco x Bordeaux - 13h

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