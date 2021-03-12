Lyon empata no fim, mas perde chance de assumir liderança provisória do Campeonato Francês

Crédito: Reims e Lyon empataram em 1 x 1 no Estádio Auguste Delaune. FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Nesta sexta-feira, o Reims recebeu o Lyon no Estádio Auguste Delaune, pela 29ª rodada do Campeonato Francês. Com atuação fantástica do goleiro Rajkovic, os mandantes conseguiram segurar o Lyon, que empatou, e perdeu a chance de assumir a liderança da competição.

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Na primeira etapa, o Reims surpreendeu ao dominar praticamente todos os lances perigosos da partida. Assim, com contra-ataques ativos durante os 45 minutos iniciais, os mandantes conseguiram inaugurar o placar. Aos 33, Foket fez lançamento preciso para área e Cafaro completou com força para fazer 1 x 0.

LYON PRESSIONA​No segundo tempo, o Lyon voltou mais ativo e conseguiu imprimir uma intensidade maior em suas jogadas de ataque. Com isso, Rudi Garcia mexeu na equipe e colocou uma formação mais ofensiva com Slimani, Kadewere e Cornet. Ao todo, os visitantes chegaram a 75% de posse de bola antes dos 10 minutos finais.

PAREDÃO DO REIMS

Embora o Lyon tivesse melhorado, e muito, na partida, o goleiro Rajkovic impedia qualquer possibilidade de gol. Dessa forma, já na metade da etapa final, o brasileiro Lucas Paquetá recebeu lindo passe de Depay, conduziu a bola e finalizou para defesa impressionante do goleiro sérvio.

GOL DO LYON

Depois de defesas importantes de Rajkovic, o Lyon finalmente chegou ao seu gol de empate. E foi com um enredo dramático. A equipe já havia finalizado 11 vezes só no segundo tempo, até que em bola aérea conseguiu a igualdade. A jogada foi toda construída por Depay: o jogador abriu na esquerda, fez cruzamento na medida e viu Kadewere cabecear com força para empatar aos 47 minutos.

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