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Lyon empata no fim, mas perde chance de assumir liderança provisória do Campeonato Francês

Com gol salvador de Kadewere aos 47 da etapa final, Lyon conseguiu o empate fora de casa...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 19:02

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 19:02
Crédito: Reims e Lyon empataram em 1 x 1 no Estádio Auguste Delaune. FRANCOIS NASCIMBENI / AFP
Nesta sexta-feira, o Reims recebeu o Lyon no Estádio Auguste Delaune, pela 29ª rodada do Campeonato Francês. Com atuação fantástica do goleiro Rajkovic, os mandantes conseguiram segurar o Lyon, que empatou, e perdeu a chance de assumir a liderança da competição.
> Ainda dá para o Lyon sair com o título? Confira a classificação do FrancêsREIMS ABRE O PLACAR
Na primeira etapa, o Reims surpreendeu ao dominar praticamente todos os lances perigosos da partida. Assim, com contra-ataques ativos durante os 45 minutos iniciais, os mandantes conseguiram inaugurar o placar. Aos 33, Foket fez lançamento preciso para área e Cafaro completou com força para fazer 1 x 0.
LYON PRESSIONA​No segundo tempo, o Lyon voltou mais ativo e conseguiu imprimir uma intensidade maior em suas jogadas de ataque. Com isso, Rudi Garcia mexeu na equipe e colocou uma formação mais ofensiva com Slimani, Kadewere e Cornet. Ao todo, os visitantes chegaram a 75% de posse de bola antes dos 10 minutos finais.
PAREDÃO DO REIMS
Embora o Lyon tivesse melhorado, e muito, na partida, o goleiro Rajkovic impedia qualquer possibilidade de gol. Dessa forma, já na metade da etapa final, o brasileiro Lucas Paquetá recebeu lindo passe de Depay, conduziu a bola e finalizou para defesa impressionante do goleiro sérvio.
GOL DO LYON
Depois de defesas importantes de Rajkovic, o Lyon finalmente chegou ao seu gol de empate. E foi com um enredo dramático. A equipe já havia finalizado 11 vezes só no segundo tempo, até que em bola aérea conseguiu a igualdade. A jogada foi toda construída por Depay: o jogador abriu na esquerda, fez cruzamento na medida e viu Kadewere cabecear com força para empatar aos 47 minutos.
SEQUÊNCIA
O Reims só volta a campo no dia 21, contra o lanterna Dijon, às 11h (horário de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Francês. O Lyon, por sua vez, enfrenta o PSG, às 17h (de Brasília), também no dia 21, pela 30ª rodada do Francês.

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