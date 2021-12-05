Lyon empata com o Bordeaux e segue em má fase no Campeonato Francês

Neste domingo, Bordeaux e Lyon empataram pelo placar de 2 a 2 em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Francês. Com gols de Malo Gusto (contra) e Alberth Elis para o Bordeaux e de Denayer e Thiago Mendes para o Lyon, o resultado não favoreceu nenhum dos dois times.Veja a tabela do Francês

NA FRENTEO Lyon precisava da vitória a todo custo neste domingo para poder subir na tabela do Campeonato Francês, e já foi ao ataque. Aos 29 minutos do primeiro tempo, a equipe visitante marcou o seu gol com assistência de Shaqiri para Denayer.

GOL CONTRALogo depois do gol do Lyon, o Bordeaux buscou responder ao seu adversário, e conseguiu ser eficaz aos 36 minutos. Em boa jogada, a bola de Alberth Elis foi colocada para dentro da rede por Malo Gusto, do Lyon, que fez o gol contra para o time da casa.

GOL BRASILEIROPerto do fim do primeiro tempo, o Lyon conseguiu ficar novamente na frente do placar. O segundo gol da equipe visitante saiu aos 41 minutos após assistência de Lucas Paquetá para o também brasileiro Thiago Mendes fazer o seu.

TUDO IGUALO Bordeaux tentava fugir da zona de rebaixamento, e conseguiu empatar o jogo no início do segundo tempo. Aos treze minutos da etapa final, o time mandante fez o gol para deixar tudo igual no placar após assistência de Ui-Jo Hwang para Alberth Elis.

SEQUÊNCIA​No próximo domingo, o Bordeaux enfrenta o Troyes às 11h (de Brasília) pela Ligue 1. O Lyon, por sua vez, atua contra o Rangers às 14:45h (de Brasília) pela Liga Europa.