Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lyon empata com o Bordeaux e segue em má fase no Campeonato Francês

Thiago Mendes marca com assistência de Paquetá, mas Lyon fica no empate com Bordeaux e ocupa a 12ª colocação da Ligue 1...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2021 às 18:37

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 18:37

Neste domingo, Bordeaux e Lyon empataram pelo placar de 2 a 2 em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Francês. Com gols de Malo Gusto (contra) e Alberth Elis para o Bordeaux e de Denayer e Thiago Mendes para o Lyon, o resultado não favoreceu nenhum dos dois times.Veja a tabela do Francês
NA FRENTEO Lyon precisava da vitória a todo custo neste domingo para poder subir na tabela do Campeonato Francês, e já foi ao ataque. Aos 29 minutos do primeiro tempo, a equipe visitante marcou o seu gol com assistência de Shaqiri para Denayer.
GOL CONTRALogo depois do gol do Lyon, o Bordeaux buscou responder ao seu adversário, e conseguiu ser eficaz aos 36 minutos. Em boa jogada, a bola de Alberth Elis foi colocada para dentro da rede por Malo Gusto, do Lyon, que fez o gol contra para o time da casa.
GOL BRASILEIROPerto do fim do primeiro tempo, o Lyon conseguiu ficar novamente na frente do placar. O segundo gol da equipe visitante saiu aos 41 minutos após assistência de Lucas Paquetá para o também brasileiro Thiago Mendes fazer o seu.
TUDO IGUALO Bordeaux tentava fugir da zona de rebaixamento, e conseguiu empatar o jogo no início do segundo tempo. Aos treze minutos da etapa final, o time mandante fez o gol para deixar tudo igual no placar após assistência de Ui-Jo Hwang para Alberth Elis.
SEQUÊNCIA​No próximo domingo, o Bordeaux enfrenta o Troyes às 11h (de Brasília) pela Ligue 1. O Lyon, por sua vez, atua contra o Rangers às 14:45h (de Brasília) pela Liga Europa.
Crédito: BordeauxeLyonempataramem2a2(Foto:ROMAINPERROCHEAU/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados