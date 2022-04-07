Lyon e West Ham empatam no jogo ida das quartas de final da Europa League

Em jogo válido pela ida das quartas de final da Liga Europa, Lyon e West Ham empataram em 1a 1, na tarde desta quinta-feira. A partida foi em Londres, casa dos Hammers. O jogo da volta será na próxima quinta, dia 14. Quem vencer, avança para a semifinal. Novo empate, seja qual for, leva para os pênaltis. Crosswell foi expulso para o time mandante aos 48 do primeiro tempo. Ainda assim, o West Ham saiu na frente, aos quatro do segundo tempo, com Bowen. Ndombele igualou aos 16 da etapa complementar. No todo, o time francês foi melhor, mas não venceu.