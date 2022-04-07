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futebol

Lyon e West Ham empatam no jogo ida das quartas de final da Europa League

Franceses são melhores, mas não conseguem vitória mesmo com um a mais por 45 minutos: 1 a 1 na Inglaterra. Partida de volta é na próxima quinta-feira ...

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 18:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 18:18
Em jogo válido pela ida das quartas de final da Liga Europa, Lyon e West Ham empataram em 1a 1, na tarde desta quinta-feira. A partida foi em Londres, casa dos Hammers. O jogo da volta será na próxima quinta, dia 14. Quem vencer, avança para a semifinal. Novo empate, seja qual for, leva para os pênaltis. Crosswell foi expulso para o time mandante aos 48 do primeiro tempo. Ainda assim, o West Ham saiu na frente, aos quatro do segundo tempo, com Bowen. Ndombele igualou aos 16 da etapa complementar. No todo, o time francês foi melhor, mas não venceu.
Nos outros três jogos do dia, outros dois empates em 1 a 1: Frankfurt x Barcelona e RB Leipzig x Atalanta. O único que venceu foi o Braga, que aplicou 1 a 0 sobre o Rangers, em Portugal.
A final da segunda competição mais importante da Europa está marcada para o dia 18 de maio, no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, na Espanha.
Crédito: ObrasileiroLucasPaquetáéumdosprincipaisjogadoresdoLyon(Foto:GlynKIRK/AFP

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