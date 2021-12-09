Lyon e Rangers ficam no empate pela última rodada da fase de grupos da Liga Europa

Lyon e Rangers ficaram no empate por 1 a 1 nesta quinta-feira, no Parc Olympique Lyonnais, pela última rodada da fase de grupos da Liga Europa. O clube francês já havia garantido a liderança do Grupo A e está classificado às oitavas de final. Enquanto o Rangers ficou com a segunda colocação e vai à segunda fase da competição.
PRIMEIRO TEMPO EQUILIBRADONa primeira etapa do confronto, o jogo foi bastante igual para as equipes, apesar do gol marcado pelo Rangers no fim. O Lyon começou superior, imprimindo maior volume de jogo, mas não teve muita intensidade. Quando o time francês parou de atacar, o Rangers pegou a bola e teve mais objetividade, achando o gol aos 41 minutos.
RANGERS NA FRENTE!O Lyon parou de pressionar o Rangers e a equipe saiu mais para o ataque e conseguiu abrir o placar. Aos 41 minutos da primeira etapa, Kamara recebeu na esquerda, deu um lindo corte no lateral adversário, Vogel, e tocou para a entrada da área para Wright bater firme para o gol. A bola ainda desviou no zagueiro Da Silva e enganou o goleiro.
LYON RESPONDE!Logo no início do segundo tempo, o Lyon foi atrás do gol de empate e marcou. Aos três minutos, Kadewere recebeu na entrada da área e tocou para Cherki na direita, que carregou a bola e bateu cruzado. A bola desviou em Bassey e entrou no fundo das redes. Gol contra.
SEQUÊNCIAO Lyon volta a campo no domingo, em um confronto importante contra o Lille, pelo Campeonato Francês. Enquanto o Rangers enfrenta o Hearts, também no domingo, pelo Campeonato Escocês.