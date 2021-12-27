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futebol

Lyon e Paris FC são excluídos da Copa da França após incidente há 10 dias

Torcedores dos clubes travaram briga nas arquibancadas do estádio Sebastien Charlety...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 19:27

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 19:27

Lyon e Paris FC foram expulsos da Copa da França nesta segunda-feira após incidentes na partida entre as duas equipes no último dia 17. A decisão foi tomada pela Comissão Disciplinas da Federação Francesa de Futebol, e o Nice, que seria o adversário do vencedor da partida, avançou automaticamente às oitavas.
+ Jorge Jesus está chateado com dirigentes do Flamengo, afirma jornal Há 10 dias, Lyon e Paris FC se enfrentaram no estádio Sebastien Charlety e durante o intervalo, quando o jogo estava em 1 a 1, torcedores começaram a arremessar sinalizadores nos rivais. Grande parte da torcida invadiu o gramado para fugir da briga nas arquibancadas e a polícia local foi acionada.
+ Inglês: Com início de gala e pressão na etapa final, Manchester City bate o Leicester e vence nono jogo seguido
Além da exclusão do torneio, o Lyon também não poderá ter torcedores em qualquer competição na França, atuando como visitante, até o fim da temporada. O clube dos brasileiros Lucas Paquetá e Bruno Guimarães também foi multado em R$ 333 mil e arcará com os custos de reparação do estádio do Paris FC.
Crédito: LyonxParisFCfoimarcadoporbrigaentretorcedores(Foto:BERTRANDGUAY/AFP

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