Lyon e Lille jogam pelo Francês neste domingo; veja as partidas do dia

Sete jogos completam a 12ª rodada do Campeonato Francês neste domingo, com destaque para Lyon e Lille, que enfrentam, respectivamente, Reims e Saint-Étienne. Brigando na parte de cima da tabela, as duas equipes estão separadas apenas por dois pontos.
+ Veja a tabela da Ligue 1BOM MOMENTOEm boa fase na competição, o Lyon vem de duas vitórias consecutivas e espera uma vitória jogando em casa para continuar na sequência positiva. O time de Rudi Garcia recebe o Reims, que briga na parte de baixo da tabela, no primeiro jogo do domingo. A bola rola às 9h (de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais.
PROVÁVEIS TIMESLyon: Anthony Lopes; Leo Dubois, Marcelo, Denayer e Cornet; Thiago Mendes, Caqueret e Bruno Guimarães; Toko Ekambi, Depay e Kadewere.
Reims: Rajkovic; Foket, Faes, Abdelhamid e De Smet; Cafaro, Munetsi, Berisha e Mbuku; Sierhuis e Boulaye Dia.
NA COLA DO PSGVice-líder do Campeonato Francês, o Lille não quer deixar o Paris Saint-Germain disparar na tabela. Para isso, os comandados de Christophe Galtier precisarão derrotar Saint-Étienne, maior campeão nacional. As equipes se enfrentam no Estádio Geoffroy-Guichard e a bola rola às 17h (de Brasília).
PROVÁVEIS TIMESSaint-Étienne: Moulin; Debuchy, Kolodziejczak, Moukoudi e Trauco; Neyou, Youssouf, Nordin, Aouchiche e Bouanga; Hamouma.
Lille: Maignan; Djalo, Fonte, Botman e Bradaric; Ikone, Benjamin André, Soumare e Jonathan Bamba; Yazici e Yilmaz.
OUTROS JOGOS DO DIALorient x Montpellier - 11hMonaco x Nîmes - 11hMetz x Stade Brestois - 11hLens x Angers - 11hNice x Dijon - 13h