Lyon desiste de tentar renovar com Memphis Depay, que aguarda proposta do Barcelona

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O Lyon desistiu de tentar manter Memphis Depay. Depois do seu interesse em atuar no Barcelona à pedido de Ronald Koeman, o holandês teve a situação informada pelo "L'Équipe". De acordo com o jornal, Rudi Garcia, treinador do clube francês, o jogador está com a cabeça em outro lugar.

Rudi Garcia se mostrou bastante insatisfeito com a fraca atuação de Depay no empate por 0 a 0 contra o Bordeaux. Como tem mais um ano de contrato e seus agentes não manifestaram desejo em renovar, o Lyon deixou a porta aberta para uma saída caso o valor agrade.