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futebol

Lyon desiste de tentar renovar com Memphis Depay, que aguarda proposta do Barcelona

Atacante holandês deseja jogar no clube catalão e os
franceses aguardam uma proposta que agrade aos dirigentes do clube...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 09:12

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 09:12
Crédito: Miguel MEDINA / AFP
O Lyon desistiu de tentar manter Memphis Depay. Depois do seu interesse em atuar no Barcelona à pedido de Ronald Koeman, o holandês teve a situação informada pelo "L'Équipe". De acordo com o jornal, Rudi Garcia, treinador do clube francês, o jogador está com a cabeça em outro lugar.
Rudi Garcia se mostrou bastante insatisfeito com a fraca atuação de Depay no empate por 0 a 0 contra o Bordeaux. Como tem mais um ano de contrato e seus agentes não manifestaram desejo em renovar, o Lyon deixou a porta aberta para uma saída caso o valor agrade.
A proposta oficial do Barcelona ainda não chegou, mas Depay já manifestou o desejo de jogar no clube. Os catalães também buscam a contratação de Lautaro Martínez, mas o holandês é uma opção mais viável economicamente.

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