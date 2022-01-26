Lyon decide rescindir contrato com zagueiro brasileiro

O Lyon informou que entrou em um acordo amigável para a recisão de contrato do zagueiro Marcelo nesta quarta-feira. O defensor estava afastado desde o último mês de agosto por conta de um comportamento inapropriado contra um companheiro após a derrota da equipe para o Angers, pela Ligue 1.Apesar de ter vínculo até 2023, o veterano de 34 anos não estava nos planos do técnico Peter Bosz. Após dois jogos na equipe principal, o atleta foi relegado para o Lyon B, onde atuou por 11 partidas na 4ª divisão francesa e marcou três gols.