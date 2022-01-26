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futebol

Lyon decide rescindir contrato com zagueiro brasileiro

Marcelo estava afastado do elenco principal desde agosto por conta de uma conduta inapropriada contra um companheiro de clube. Atleta estava no Lyon B...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 11:12

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 11:12

O Lyon informou que entrou em um acordo amigável para a recisão de contrato do zagueiro Marcelo nesta quarta-feira. O defensor estava afastado desde o último mês de agosto por conta de um comportamento inapropriado contra um companheiro após a derrota da equipe para o Angers, pela Ligue 1.Apesar de ter vínculo até 2023, o veterano de 34 anos não estava nos planos do técnico Peter Bosz. Após dois jogos na equipe principal, o atleta foi relegado para o Lyon B, onde atuou por 11 partidas na 4ª divisão francesa e marcou três gols.
> Veja a tabela da Ligue 1
Após surgir no Santos e se destacar com as camisas do PSV, Hannover 96 e Besiktas, Marcelo foi contratado pelo clube francês em 2017. Nas quatro temporadas em que defendeu a camisa do Lyon, o jogador era visto como peça importante do sistema defensivo e titular absoluto.
Neste momento, o defensor está livre no mercado para negociar sua ida para outra equipe. No entanto, ainda não há informações sobre possíveis interessados no passe do jogador.
Crédito: LyonoptouporrescindirocontratodozagueiroMarcelo(DamienLG/OL

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