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futebol

Lyon decepciona, não cria muitas oportunidades e empata com Lorient

Time de Rudi Garcia venceu apenas um jogo na Ligue 1 na estreia da equipe na competição e não consegue alcançar primeiras posições na tabela de classificação do Francês...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 13:52

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 13:52
Crédito: Philippe LOPEZ/AFP
O Lyon segue decepcionando seus torcedores no Campeonato Francês e neste domingo apenas empatou com o Lorient por 1 a 1. Após um primeiro tempo morno e sair perdendo na segunda etapa, os visitantes conseguiram empatar, mas não chegaram ao segundo gol.
JOGO MORNOO primeiro tempo entre Lyon e Lorient-Bretagne foi morno e com poucas oportunidades para as duas equipes. As melhores chances do time de Rudi Garcia surgiram com Cornet finalizando em cobrança de falta para boa defesa de Nardi e um chute de fora da área de Diomandé para outra intervenção tranquila.
QUEM NÃO FAZ, LEVASem criar muito e sem aproveitar as poucas chances, o Lorient aproveitou um rápido contra ataque para abrir o placar com Wissa em jogada muito veloz após receber passe preciso de Hamel aos 20 minutos. Foi a primeira chance clara da equipe mandante durante toda a segunda etapa.
REAÇÃOApós o gol, o Lorient se fechou para tentar garantir a vitória e os visitantes encontravam dificuldade para furar a defesa. Em linda jogada individual, Dubois recebeu pelo lado direito, cortou para o meio e finalizou com a perna canhota para empatar o placar aos 30 minutos. Apesar das tentativas, o Lyon não conseguiu produzir muito perigo ao adversário.

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