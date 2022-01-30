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futebol

Lyon dá chapéu no PSG e está próximo de meia do Tottenham

Tanguy Ndombélé era alvo do Paris Saint-Germain, mas a negociação sofreu uma reviravolta nas últimas horas. Lyon busca reposição após saída de Bruno Guimarães...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 12:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2022 às 12:11
O Lyon está próximo da contratação do meia Tanguy Ndombélé, do Tottenham, segundo a "RMC Sport". O atleta chegará cedido por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra. O jogador estava na mira do Paris Saint-Germain, mas as conversas com a equipe de Mauricio Pochettino se esfriaram nos último dias.O clube comandado por Peter Bosz decidiu repatriar Ndombélé, que havia saído da equipe em 2019 com destino aos Spurs, após ter tido uma proposta por Lo Celso rejeitada. O Lyon havia um acordo pelo argentino, mas o meia não quis voltar para a França.
> Veja a tabela da Ligue 1
Além disso, o atleta chegada para repor a saída de Bruno Guimarães, que acertou sua transferência para o Newcastle. Assim, Ndombélé chega para conquistar um espaço na equipe titular e atuar ao lado de Caqueret, Lucas Paquetá e Aouar.
Por outro lado, o PSG, que teve especulada a saída de Wijnaldum, não deve perder nenhum membro do elenco. No entanto, o clube que lidera a Ligue 1 também não deve buscar novas contratações na janela de transferências de janeiro.
Crédito: NdombéléestápróximodeassinarcontratocomoLyon(Foto:AFP

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