Lyon dá chapéu no PSG e está próximo de meia do Tottenham

O Lyon está próximo da contratação do meia Tanguy Ndombélé, do Tottenham, segundo a "RMC Sport". O atleta chegará cedido por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra. O jogador estava na mira do Paris Saint-Germain, mas as conversas com a equipe de Mauricio Pochettino se esfriaram nos último dias.O clube comandado por Peter Bosz decidiu repatriar Ndombélé, que havia saído da equipe em 2019 com destino aos Spurs, após ter tido uma proposta por Lo Celso rejeitada. O Lyon havia um acordo pelo argentino, mas o meia não quis voltar para a França.