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futebol

Lyon bate o Nantes e conquista primeira vitória no Francês

Com gol de Dembelé após grande jogada de Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Lyon vence o Nantes pela Ligue 1...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 18:09

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 18:09
Crédito: Sebastien SALOM-GOMIS / AFP
Nesta sexta-feira, o Lyon conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Francês da temporada 2021/2022 ao bater o Nantes fora de casa por 1 a 0. A partida, válida pela quarta rodada da Ligue 1, teve o seu único gol marcado por Moussa Dembelé.
Veja a tabela do FrancêsPRIMEIRO TEMPOA primeira etapa do confronto no Stade de la Beaujoire viu duas equipes equivalentes no âmbito ofensivo. O Nantes, apesar de ter a bola pela menor parte do tempo, foi que conseguiu finalizar mais vezes, mas sem marcar o seu gol.
O Lyon foi a equipe que conseguiu sair na frente do placar nesta sexta-feira. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Bruno Guimarães achou um grande lançamento para Paquetá, que finalizou. No rebote, Moussa Dembelé abriu o marcador.
SEGUNDO TEMPOAs duas equipes não conseguiram marcar na segunda etapa, e o Nantes, assim como no primeiro tempo, teve mais finalizações mesmo tendo menos a bola. Ainda assim, os clubes 'erraram a mira', e ninguém mudou o placar do confronto.
Algo que prejudicou o Lyon no final da partida foi a expulsão do zagueiro Damien Da Silva aos 33 minutos da segunda etapa. Com um jogador a menos, os visitantes abdicaram do ataque e sofreram forte pressão do Nantes nos minutos finais.
SEQUÊNCIAO Nantes enfrenta o Nice às 12h (de Brasília) do dia 12 de setembro. O Lyon entra em campo no mesmo dia e no mesmo horário para enfrentar a equipe do Strasbourg.

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