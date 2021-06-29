Lyon anuncia chegada de Henrique, ex-lateral do Vasco, até 2024

Henrique, ex-lateral esquerdo do Vasco, foi anunciado como novo reforço do Lyon até 2024. O brasileiro passou por um período de isolamento social de 10 dias e inicia os treinos sob comando do técnico Peter Bosz nesta quinta-feira visando o início da temporada.- Estou muito feliz por estar aqui e ingressar em um grande clube como o Lyon. É uma honra para mim encontrar o Juninho, o meu ídolo e com quem fiz minha estreia no Vasco. Agradeço a todos por acreditarem em mim e espero ter uma ótima temporada - destacou o lateral.
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O atleta é o segundo reforço para o comandante alemão nesta temporada. Além do brasileiro, o clube já confirmou a chegada de Damien Da Silva, experiente zagueiro de 33 anos vindo do Rennes. No entanto, o clube perdeu Depay, principal nome da última temporada.
O atleta chega com o aval de Juninho Pernambucano, com quem dividiu vestiário no Vasco da Gama e que é atualmente diretor de futebol do clube francês. Henrique chega para disputar posição com Maxwel Cornet, titular do time na última campanha.