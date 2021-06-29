Lyon anuncia chegada de Henrique, ex-lateral do Vasco, até 2024

Henrique, ex-lateral esquerdo do Vasco, foi anunciado como novo reforço do Lyon até 2024. O brasileiro passou por um período de isolamento social de 10 dias e inicia os treinos sob comando do técnico Peter Bosz nesta quinta-feira visando o início da temporada.- Estou muito feliz por estar aqui e ingressar em um grande clube como o Lyon. É uma honra para mim encontrar o Juninho, o meu ídolo e com quem fiz minha estreia no Vasco. Agradeço a todos por acreditarem em mim e espero ter uma ótima temporada - destacou o lateral.