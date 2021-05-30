Lyon anuncia a contratação do treinador Peter Bosz

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Após a demissão do técnico Rudi Garcia, que saiu fazendo duras críticas ao diretor esportivo Juninho Pernambucano, o Lyon anunciou a contratação de seu novo treinador. Trata-se do holandês Peter Bosz, de 57 anos, que estava sem clube desde que foi demitido do Bayer Leverkusen, em março.

+ Veja a classificação final da Ligue 1Com contrato de duas temporadas, até junho de 2023, Bosz terá a missão de levar os Gones novamente à Champions League, competição que o clube de Lucas Paquetá e Bruno Guimarães não disputará pelo segundo ano seguido. Em sua apresentação, o comandante falou sobre seu estilo de jogo.

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- Tenho uma filosofia ofensiva e atraente. Jogamos pela torcida e não por nós mesmos. Mas é claro que depende dos jogadores. É muito cedo para falar de sistema, tenho que ver primeiro o plantel, mas gosto de um futebol de ataque com bons jogadores, inteligentes e com boa técnica - disse Peter Bosz.

- É possível jogar de forma ofensiva, atraente e ganhar títulos. Talvez o mais importante neste jogo seja a defesa - concluiu.