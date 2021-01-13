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futebol

Lyon anuncia a contratação do atacante Islam Slimani, ex-Leicester

Argelino de 32 anos chega no clube francês a custo zero após passagem na Inglaterra marcada por empréstimos...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 18:59

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 18:59

Crédito: Damien LG / Lyon
O Lyon anunciou nesta quarta-feira a chegada do atacante argelino Islam Slimani. A contratação foi sem custos de transferência para o clube francês, que só terá gastos com o salário do jogador de 32 anos, que estava livre no mercado.+ Será que o Lyon consegue parar o PSG de Neymar? Veja a tabela da Ligue 1
No Leicester City desde 2016, Slimani chegou na Inglaterra por 31 milhões de euros (R$ 108 milhões na cotação da época), gerando muita expectativa para a torcida do então campeão da Premier League.
A sua passagem, porém, não foi como o clube esperava, e o argelino foi emprestado para Newcastle, Fenerbahçe e Mônaco, até voltar ao Leicester em 2020. Fora dos planos, Islam Slimani buscava um novo clube no mercado europeu.
Com a saída de Moussa Dembelé para o Atlético de Madrid, o Lyon buscou rapidamente uma peça de reposição para o ataque, e achou em Slimani uma opção financeira segura para uma temporada e meia.

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