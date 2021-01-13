Lyon anuncia a contratação do atacante Islam Slimani, ex-Leicester

Crédito: Damien LG / Lyon

O Lyon anunciou nesta quarta-feira a chegada do atacante argelino Islam Slimani. A contratação foi sem custos de transferência para o clube francês, que só terá gastos com o salário do jogador de 32 anos, que estava livre no mercado.+ Será que o Lyon consegue parar o PSG de Neymar? Veja a tabela da Ligue 1

No Leicester City desde 2016, Slimani chegou na Inglaterra por 31 milhões de euros (R$ 108 milhões na cotação da época), gerando muita expectativa para a torcida do então campeão da Premier League.

A sua passagem, porém, não foi como o clube esperava, e o argelino foi emprestado para Newcastle, Fenerbahçe e Mônaco, até voltar ao Leicester em 2020. Fora dos planos, Islam Slimani buscava um novo clube no mercado europeu.