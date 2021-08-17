Lyon afasta zagueiro brasileiro por 'conduta considerada pouco profissional'

Crédito: Jeff Pachoud / AFP

O Lyon anunciou, nesta terça-feira, que afastou o zagueiro brasileiro Marcelo para a equipe B. Segundo o clube francês, a decisão ocorreu após o jogador ter um 'comportamento inapropriado' com um colega de vestiário na derrota para o Angers por 3 a 0 neste domingo.

Veja a tabela do FrancêsEm nota publicada no site oficial do Lyon, o clube explicou que a decisão de afastar Marcelo para a equipe B já havia sido informada ao jogador na segunda-feira por Juninho Pernambucano, diretor da equipe, e pelo treinador, Peter Bosz.

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- O comportamento inapropriado de Marcelo nos vestiários após o fim da partida contra o Angers justifica a decisão tomada de forma unânime por toda a diretoria esportiva do Olympique Lyonnais. O jogador foi informado da decisão na tarde de ontem por Juninho e Peter Bosz - publicou o Lyon.

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Titular do Lyon na última campanha do Campeonato Francês, Marcelo também atuou na equipe principal nos dois jogos da Ligue 1 desta temporada. Agora, o brasileiro participará dos treinos da equipe B do clube.

- A direção do Olympique Lyonnais lembra que todo o elenco deve mostrar um estado de espírito e um comprometimento irretocáveis para que o time tenha resultados à altura das ambições do clube - adicionou o clube em nota no site oficial.

Apesar da nota divulgada nas redes sociais, o Lyon não divulgou o nome do colega de vestiário de Marcelo ou mesmo o motivo pelo qual o zagueiro foi afastado.

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