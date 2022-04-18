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Lyanco celebra volta ao Southampton após lesão em vitória contra o Arsenal: 'Motivo de orgulho'

Zagueiro brasileiro começou entre os titulares e ajudou a equipe do sul da Inglaterra a quebrar jejum de vitórias em duelo contra os Gunners na Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 15:56

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 15:56

De volta aos gramados depois de uma grave lesão na coxa, que o deixou afastado por quase dois meses, o zagueiro Lyanco celebrou seu retorno ao Southampton. Titular na vitória sobre o Arsenal no último sábado, o brasileiro de 25 anos falou sobre o momento e contou que o prazo de recuperação foi mais rápido que o previsto.
- Voltar a jogar depois de uma lesão grave, um mês antes do tempo previsto, para mim é motivo de orgulho. Quando soube que poderia voltar como titular, fiquei muito feliz. Trabalhei muito forte nesse período de recuperação, então consegui voltar forte e bem. E ainda com vitória, melhor ainda - celebrou Lyanco.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
O defensor ex-São Paulo também destacou a volta da confiança à equipe depois de encerrar um incômodo jejum sem vitórias. A seis rodadas para o término do Campeonato Inglês, Lyanco projetou a reta final do torneio. Com 39 pontos somados, o Southampton ocupa a 12ª colocação da tabela.
+ Fernandinho vai voltar ao Brasil: veja por onde andam os jogadores da Copa de 2014
- Essa vitória vai nos ajudar a tomar de novo a confiança que talvez tínhamos perdido. E não foi qualquer vitória, foi contra um grande clube. Então acredito que foi muito bom para retomar a nossa confiança - disse o jogador, que completou:
- Faltam poucos jogos e serão jogos importantes. Queremos terminar bem o campeonato, com o máximo de vitórias possíveis. Vamos trabalhar para isso. Temos um excelente time, e acredito que podemos fazer boas partidas e somar o maior número de pontos possíveis - frisou o brasileiro.
Crédito: LyancochegouaoSouthamptonnestatemporadaefez15partidasatéaqui(Foto:MattWatson/Southampton

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